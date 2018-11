China proíbe palavrões e nudez nas Olimpíadas

Palavrões e nudez estão na lista de comportamentos não recomendáveis e até proibidos divulgados pelo Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos de Pequim na segunda-feira.Ao todo, 22 restrições e 4 proibições foram incluídas num livreto, que está sendo distribuído aos torcedores junto com os ingressos olímpicos.Dentro das áreas onde ocorrerão os jogos é definitivamente proibido vestir-se com roupas iguais (a exceção dos atletas competidores e da equipe de torcida oficial), levantar faixas, mostrar pôsteres comerciais e sacudir bandeiras de países que não estejam participando das Olimpíadas, informou a agência de notícias estatal Xinhua.Ficar bêbado, fazer apostas, tocar instrumentos musicais, tirar fotos com flash, acender isqueiros, ficar de pé na área das arquibancadas sentadas, proteger-se do sol com sombrinhas e gravar imagens com câmera de vídeo profissional também são considerados comportamentos inadequados, que perturbam a "harmonia" do evento. Os torcedores também não poderão fazer das arquibancadas um lugar de protesto. Faixas, camisetas e panfletos com os dizeres de conteúdo crítico estão estritamente vetados.A lista de proibições explica que é considerado conteúdo proibido tudo que fizer menção a religião, política, Exército, direitos humanos, direitos dos animais e proteção ao meio-ambiente.Segurança e ordem"Todos espectadores estão sujeitos às regras que têm por objetivo manter a segurança e a ordem no local dos jogos", afirmou Huang Keyin, um representante do comitê Olímpico à Xinhua.Latinhas de refrigerante e outros vasilhames com líquidos também não poderão ser trazidos ao estádio.As comidas e bebidas consumidas pelos torcedores devem ser compradas nos bares e restaurantes localizados dentro das instalações.As autoridades desaconselham aos pais levar bebês aos jogos e animais de estimação não podem entrar, à exceção cães guias para cegos.Para garantir que a torcida local não tenha uma vantagem excessiva sobre os visitantes, faixas com o popular slogan "Vai China" também serão proibidas, explicou o Comitê Olímpico. Os estrangeiros que não estiverem de acordo com as limitações podem chamar e linha direta "12308" das 7h00 da manhã às 22h00 para tirar dúvidas. Torcida oficialApenas a equipe de torcida oficial treinada pela China terá permissão para se vestir com roupas esportivas iguais.A equipe conta com cerca de 800 mil chineses voluntários, que foram treinados no mês passado para comemorar com coreografia especial quando os atletas marcam pontos. Os chineses aprenderam até a dar gritos de empolgação em inglês, para estimular também as equipes estrangeiras.Além de torcer, os voluntários terão a obrigação de ficar de pé quando os hinos nacionais tocarem e permanecer no estádio após as competições para ajudar na limpeza das arquibancadas.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.