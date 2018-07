China promete mais transparência em gastos militares

A China concordou em começar a declarar seus gastos militares para a Organização das Nações Unidas (ONU) e em retomar a prática de fornecer dados sobre a importação e a exportação de armas convencionais. O governo chinês diz que as decisões são um importante passo para melhorar sua transparência militar e que vão aumentar a confiança mútua. A China está atualmente modernizando suas forças armadas. Desde o início dos anos 90, os gastos militares vêm aumentando - este ano, o orçamento aumentou em 17,8%. Isso preocupa os vizinhos do país e potências distantes, como os Estados Unidos. Há alguns meses, o Departamento de Defesa americano alertou que a China poderia se tornar um importante adversário em um futuro próximo. Uma das principais reclamações é de que o país não era honesto em relação a seus gastos militares. Especialistas acreditam que a quantia real seja duas ou três vezes maior do que a anunciada pelo governo. O Exército americano diz que isso força os rivais da China a se armarem. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.