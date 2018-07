China promete rapidez para informar sobre surto de gripe aviária A China vai comunicar rapidamente aos demais países e à sua própria população os detalhes sobre uma nova cepa do vírus da gripe aviária, disse o Ministério da Saúde, na sequência de queixas de que tenha sido muito lento ao informar sobre o surto e suspeitas de encobrir informações como no caso do vírus da Sars.