China quer 15% de energia renovável

O presidente da China, Hu Jintao, disse que seu país, mesmo crescendo em ritmo acelerado, vai combater as mudanças climáticas nos próximos dez anos com a intensificação do uso de fontes de energia renovável e nuclear. Segundo ele, o país deverá cortar a emissão de carbono por unidade do PIB por "uma margem notável" até 2020. O plano é que 15% da energia utilizada até 2020 seja renovável. As declarações foram feitas durante a cúpula sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, que ocorre paralelamente a 64.ª Assembleia Geral da entidade, conduzida pelo secretário-geral das Nações Unidos, Ban Ki-moon.