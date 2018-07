China quer aumentar as vendas para o Brasil

Nos dez primeiros meses de 2009, a China foi o maior destino das exportações nacionais. O volume chegou a US$ 17,7 bilhões, bem acima dos US$ 12,8 bilhões comprados pelos Estados Unidos.

Ontem, o governo chinês insistiu que está na hora de o Brasil comprar mais produtos de Pequim, inclusive agrícolas, se quiser garantir que a soja a carnes brasileiras tenham um melhor acesso ao mercado chinês.

"O Brasil precisa comprar mais legumes e pescados da China", afirmou o vice-ministro de Agricultura, Nyu Dun. O recado das autoridades chinesas é claro: o comércio é recíproco e o Brasil não pode esperar maior acesso ao mercado chinês enquanto ficar adotando barreiras contra os produtos de Pequim.

Segundo Dun, outro problema ainda é a questão fitossanitária com a carne brasileira. Mas alerta que mesmo que o Brasil forneça um quilo de carne para cada chinês por ano, não teria como abastecer o mercado asiático.

Na reunião da OMC que começou neste fim de semana em Genebra, a China avisou que não aceitará que governos tratem da variação do câmbio no encontro ministerial. Pequim está sendo pressionada a flexibilizar sua moeda e é acusada de manipular para garantir maiores exportações. No final de 2009, a China deve se estabelecer como a maior exportadora do mundo, superando a Alemanha e Estados Unidos.

Mas em Washington, Bruxelas e mesmo nos países emergentes, a pressão aumenta contra o comportamento dos chineses.

"Queremos estabilidade no câmbio", defende o embaixador da China na OMC, Sun Zhenyu. Segundo ele, a OMC não é um lugar para tratar de câmbio. "Isso é para o Fundo Monetário Internacional (FMI)", disse. Outros governos insistem que a variação cambial afeta o comércio de forma mais importante que as tarifas. "Temos de falar de câmbio. Não há como escapar desse assunto", alerta Nestor Stancanelli, negociador-chefe de Buenos Aires. A Índia e outros também querem tratar do assunto.J.C.