China quer estabilizar mercados com crescimento econômico O Banco Central da China vai tentar estabilizar os mercados financeiros globais mantendo o crescimento econômico chinês e estimulando a demanda doméstica, disse o presidente da instituição neste sábado. Zhou Xiaochuan disse também que o Banco do Povo da China está monitorando de perto a evolução do mercado antes de tomar uma decisão sobre próxima mudança na taxa de juros. Ele disse ainda que o banco pretende "trabalhar ativamente" com o Fundo Monetário Internacional no sentido de desenhar um plano para estabilizar os mercados financeiros globais. Zhou, falando a repórteres no encontro de representantes doG20, disse que o banco prevê um crescimento de 8 a 9 por cento da economia chinesa em 2009. (Reportagem de Eadie Chen, escrito por Todd Benson)