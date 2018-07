China quer força de lei em meta ambiental só para ricos

"Os países desenvolvidos não devem fazer pedidos aos países em desenvolvimento que não são razoáveis", afirmou. Segundo ele, os países ricos devem se fazer a seguinte pergunta: "Na resolução desse problema que eu criei, estou mantendo minhas promessas e honrando meus compromissos?"

O encontro em Copenhague será entre 7 e 18 de dezembro. O objetivo da reunião é fazer com que os países em desenvolvimento assumam algum papel para cortar as emissões de gases causadores do efeito estufa. Não está claro como isso estará escrito no acordo, nem se as metas do países mais pobres terão força de lei.

Protocolo de Kyoto

A China, como outros países em desenvolvimento, quer manter um quadro semelhante ao do Protocolo de Kyoto, de 1997, pelo qual 37 nações ricas se comprometem a cortar emissões. Esse acordo não possui metas com força de lei para países em desenvolvimento.

Os Estados Unidos foram o único país desenvolvido a rejeitar o acordo de Kyoto, argumentando que esses cortes prejudicariam sua economia. Além disso, Washington defendia que países em rápido crescimento, como a China, também deveriam ter metas.

O presidente Barack Obama, ao contrário do antecessor George W. Bush, pretende entrar no novo acordo, que deve valer a partir de 2012. Em troca, porém, os negociadores dos Estados Unidos buscam algum tipo de compromisso de China, Índia, Brasil e outras nações. A China é o maior emissor de gases causadores do efeito estufa e anunciou metas para reduzir suas emissões, embora se recuse a aceitar punições em caso de descumprimento dessas metas.