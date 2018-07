China quer negociar sobretaxa com EUA A decisão dos Estados Unidos de impor sobretaxas de até 35% à importação de pneus da China não serve aos interesses dos dois países, disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu. "Os dois lados devem se opor com mais vigor ao protecionismo em meio à crise global", disse Ma, após a reunião, ontem, entre os presidentes Hu Jintao, da China, e Barack Obama, dos EUA. De acordo com uma fonte, Obama disse a Hu que as sobretaxas aos pneus não indicam uma tentativa mais ampla de reduzir as importações da China e se aplicam apenas a um caso particular.