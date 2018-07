China reforça segurança para passagem de tocha olímpica

O governo da China reforçou a segurança na região de Xinjiang, no noroeste do país, em antecipação à passagem da tocha olímpica, nesta terça-feira. Xinjiang faz fronteira com Afeganistão, Rússia e seis outros países e possui uma vasta comunidade uigur - cerca de 8 milhões de pessoas na região pertencem a esta minoria étnica. O governo sugeriu que militantes islâmicos separatistas uigur armados podem tentar prejudicar a passagem da tocha. Policiais à paisana circulam pelas ruas da capital da província, Urumchi. Veículos serão revistados aleatoriamente, fogos de artifício estão proibidos e as pessoas que moram ao longo da rota onde a tocha vai passar estão recebendo ordem para não sair de suas casas, limitando-se a assistir à tradicional cerimônia pela televisão. "Vocês serão punidos de acordo com a lei se não cumprirem (a ordem)", disse nota distribuída pelas autoridades. Organizações de defesa dos direitos humanos acusam a China de exagerar a ameaça de extremismo representada por militantes islâmicos em Xinjiang. Sua intenção, segundo esses grupos, seria justificar sua repressão a esta minoria étnica. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.