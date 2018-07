China se junta aos EUA e condena Coreia do Norte por teste nuclear

A Coreia do Norte disse que o teste foi um ato de defesa contra a "hostilidade dos Estados Unidos" e ameaçou novas medidas mais fortes, se necessário.

Segundo a Coreia do Norte, o teste teve "maior força explosiva" do que os de 2006 e 2009.

"Se os EUA continuarem hostis e complicarem a situação, seremos forçados a tomar ações mais duras", teria dito um porta-voz não identificado do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, que atua como voz oficial de Pyongyang para o mundo exterior, segundo a agência estatal de notícias KCNA.

O líder norte-coreano Kim Jong-un, o terceiro de sua linha para governar o país, acompanhou dois lançamentos de foguetes de longo alcance e um teste nuclear durante o seu primeiro ano no poder.

A China, que tem mostrado sinais de irritação crescente com o tom belicoso recente da Coreia do Norte, convocou o embaixador norte-coreano em Pequim e protestou com firmeza, disse o Ministério das Relações Exteriores.

O ministro chinês das Relações Exteriores, Yang Jiechi, disse que a China está "fortemente insatisfeita e tem resoluta oposição" ao teste, e pediu que a Coreia do Norte "pare qualquer retórica ou atos que possam agravar a situação e volte ao caminho certo de diálogo e consulta o mais rápido possível".

A China é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU.

O presidente dos EUA, Barack Obama, classificou o teste de um "ato altamente provocativo" que fere a estabilidade regional. Ele pressionou por novas sanções contra a Coreia do Norte. "Os EUA continuarão a tomar as medidas necessárias para defender a nós mesmos e nossos aliados", disse Obama em um comunicado.

O Conselho de Segurança se reunirá ainda nesta terça-feira para discutir sua reação ao teste, apesar de a Coreia do Norte já ser um dos países com mais sanções do mundo e ter poucas relações econômicas externas.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse que o teste é uma "ameaça grave" que não pode ser tolerada. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que o teste era uma "violação clara e grave" das resoluções do Conselho de Segurança.

O ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, exortou a Coreia do Norte a abandonar seu programa de armas nucleares e voltar às negociações. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) condenou o teste como um "ato irresponsável" que representa uma grave ameaça à paz mundial.

Washington acredita que o objetivo final da Coreia do Norte é a concepção de um míssil balístico intercontinental capaz de transportar uma ogiva nuclear que poderia atingir os EUA. A Coreia do Norte diz que o programa é destinado apenas a colocação de satélites no espaço.

Apesar dos três testes nucleares e dos foguetes de longo alcance, não se acredita que a Coreia do Norte esteja perto de fabricar um míssil nuclear capaz de atingir os EUA.

A agência sul-coreana de notícias Yonhap disse que Pyongyang havia informado a China e os EUA de seus planos de fazer o teste nuclear na segunda-feira, mas a informação não pôde ser confirmada.