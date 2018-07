China se prepara para endireitar navio que afundou

Vários familiares, com os olhos cheios de lágrimas, ajoelharam-se no centro da praça da cidade, a cerca de um 1,5 hora de carro do local do desastre de segunda-feira, que deixou 75 mortos e mais de 370 desaparecidos.

"Nós só queremos uma rápida solução para esta tragédia", disse uma mulher de 57 anos, de sobrenome Li, enquanto soluçava. "Nós estamos tão arrasados."

O Ministério dos Transportes informou que a operação para começar a endireitar o navio, que virou durante um ciclone anormal, começaria na noite desta quinta-feira (manhã no Brasil).

Isso permitirá que os socorristas "procurem as pessoas desaparecidas no menor tempo possível e deem a máxima proteção à dignidade do falecido", disse o ministério, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

O governo chinês prometeu que não haveria "nenhum encobrimento" na investigação, e o presidente Xi Jinping convocou nesta quinta-feira uma reunião extraordinária do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista – instância máxima de poder no país – para discutir o desastre.

(Por Megha Rajagopalan e John Ruwitch)