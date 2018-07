China State Construction reduz investimentos em 2008 O China State Constrution International Holdings será mais cauteloso na seleção de novos investimentos e cortará gastos de capital este ano diante do aprofundamento da crise financeira global, informou um executivo da instituição nesta quarta-feira. Mas a tempestade financeira, que retardou o crescimento econômico mundial e abalou os mercados de crédito e de ações ao redor do mundo, terá um impacto limitado no longo prazo sobre os principais negócios da instituição, informou Sammy Zhou, vice-chairman e presidente-executivo do banco, à Reuters. A construtora, que se concentra em projetos de construção do governo fora da China continental, espera gerar 30 por cento mais contratos em valor este ano, ante 11,1 bilhões de dólares de Hong Kong (1,43 bilhão de dólares) em 2007, acrescentou. A empresa, que também apóia projetos de infra-estrutrua na China, investiu 650 milhões de dólares de Hong Kong este ano e não planeja novos desembolsos significativos no restante de 2008, ante meta anterior de investir 800 milhões de dólares de Hong Kong. (Por Joy Leung)