China suspende banimento da venda de consoles estrangeiros de games

A suspensão da proibição de quase 14 anos permite que "empresas com investimento estrangeiro" fabriquem consoles de games dentro da zona de livre comércio de Xangai e os vendam na China após inspeção dos departamentos culturais, disse o governo em comunicado publicado em seu site na segunda-feira.

A China baniu consoles de videogame em 2000, citando efeitos adversos sobre a saúde mental de seus jovens. Consoles, no entanto, podem há muito ser encontrados embora ilegalmente, mas jogos online em PCs ainda são mais populares, com lan houses muitas vezes cheias com várias fileiras de usuários.

Não foi anunciado por quanto tempo a suspensão durará. Também não foram especificados os requisitos para uma empresa com investimento estrangeiro.

(Por Paul Carsten, Sophie Knight e Reiji Murai)