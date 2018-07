China suspende compra de aviões da UE em resposta à lei de emissão

A decisão de adiar a compra de aviões A330 eleva para 14 bilhões os prejuízos da aeronáutica europeia relacionados ao recém-implantado esquema de compra de permissões de emissão de gases-estufa. Pelas novas normas, as companhias aéreas que operam nos aeroportos do bloco devem compensar suas emissões de gases-estufa comprando créditos no mercado europeu. A medida irritou países como China, Índia e EUA. No início da semana, a Airbus noticiara que a China tinha suspendido a compra de 35 aeronaves A330s e de 10 Airbus A380, num total de 12 bilhões.

A indústria europeia espera que a Organização Internacional da Aviação Civil negocie um acordo alternativo.