China suspende programa popular de TV por 'descumprir horário'

Episódios do programa Super Girl, semelhante aos norte-americanos American Idol ou X Factor, deveriam ser exibidos em no máximo 90 minutos, de acordo com as normas fixadas em 2007, mas algumas vezes excederam o horário, afirmou o China Daily, jornal chinês publicado em inglês.

A Hunan Satellite Television, que produz Super Girl, concordou em seguir as normas do órgão que regulamenta as transmissões, removendo o show e o substituindo por uma programação de serviço público, disse o subeditor-chefe da produtora, Li Hao, segundo o jornal.

"O canal vai colocar no ar programas que promovam ética moral e segurança pública e deem informações práticas para trabalho doméstico", disse Li.

"Acho que o motivo que forçou a administração a 'regular' este programa é que apresentadores fizeram comentários inadequados e alguns não se vestiam de modo apropriado", disse ao jornal Jin Yong, da Universidade de Comunicação da China. "O estilo pode ter ofendido alguns telespectadores mais velhos."

A China censura rotineiramente qualquer coisa que considere politicamente sensível ou ofensiva, de canções a filmes, mas promove uma programação entusiasticamente patriótica nas estações principais. No entanto, como a pirataria é extensa, costuma ser relativamente fácil contornar as proibições por meio de DVDs ou Internet.

Em 2007, outro programa musical, Super Boy, recebeu a ordem de mostrar somente "canções salutares e de motivação ética", evitar "fofocas" e não exibir cenas "de mau gosto" de fãs gritando ou candidatos perdedores chorando, disse o China Daily.

Em um comunicado em seu website (www.sarft.gov.cn), o órgão regulador das emissoras informou também ter suspendido uma TV no norte da China por apresentar programas que mostravam desrespeito em relação a um pai idoso e enfatizar conflito familiar.

