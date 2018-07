China Telecom busca investimento privado, diz jornal

"Joint ventures e aquisições são caminhos possíveis para que cooperemos com empresas privadas", disse Wang Xiaochu, presidente do Conselho da China Telecom, segundo uma matéria no jornal nesta quarta-feira.

"Estamos preparados para deixar os direitos de operação para acionistas menores porém mais capazes, mesmo quando a China Telecom controlar a maioria das ações", disse Wang, de acordo com o China Daily.

Os maiores conglomerados da China, incluindo a Sinopec, ou China Petroleum & Chemical Corp, e a companhia de investimento CITIC Group, anunciaram planos de reestruturação e cisões nos últimos meses, enquanto que autoridades locais começaram a experimentar novas estruturas de governança.

As medidas vem na sequência do anúncio em novembro do Partido Comunista da China de que o governo iria incentivar reformas para aumentar o papel do mercado e do setor privado em negócios estatais, amplamente vistos como ineficientes.

(Por Paul Carsten)