China Telecom venderá Xbox One, da Microsoft, a partir de setembro

O Xbox One vai ser o primeiro console de jogos a ser lançado na China desde que o governo baniu as vendas de consoles em 2000, citando os efeitos de jogos eletrônicos na saúde mental.

O preço ainda não foi decidido, disse o porta-voz da China Telecom, Ivan Wong, à Reuters, por telefone.

Joanna Li, porta-voz da Microsoft na China, disse que o dispositivo será oferecido exclusivamente aos 30 milhões de clientes de banda larga da China Telecom.

Em setembro do ano passado, a Microsoft chegou a um acordo com a fabricante chinesa de decodificadores para TV e Internet BesTV New Media para formar uma joint venture para fabricar os consoles na zona franca de Xangai.

(Por Paul Carsten e Redação Pequim)