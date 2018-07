China tenta preservar tradição musical milenar

Um grupo de artesãos e entusiastas tenta manter viva uma tradição musical chinesa de mais de três mil anos.

O instrumento guqin, uma cítara de sete cordas de cerca de 1,5 m de comprimento, hoje é tocado por apenas 2 mil pessoas, segundo estimativas.

Mas, na cidade de Yangzhou, luthiers ainda fabricam o instrumento que foi tocado, entre outros, pelo sábio chinês Confúcio

Um guqin leva cerca de seis meses para ficar pronto.

O processo é lento porque cada detalhe faz diferença no som: da escolha da madeira à maestria do luthier, passando pela pintura do instrumento.

O que praticamente inviabiliza a produção em massa.

Na China antiga, tocar gu chin era considerado uma das quatro artes fundamentais para os sábios, ao lado da caligrafia, pintura e uma antiga versão do jogo de xadrez.

Mas hoje em dia, a popularidade do instrumento caiu. Há poucas escolas em que se pode estudar gu chin.

Embora o instrumento tenha sido reconhecido pela Unesco como Obra Prima da Herança Oral e Intangível da Humanidade, é difícil para músicos encontrarem trabalho.