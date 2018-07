China vai exibir novos mísseis em festa cívica

A China vai apresentar cinco novos tipos de mísseis no desfile de comemoração dos 60 anos da Revolução Comunista, no dia 1º de outubro, em uma potente exibição de seu crescente poderio militar. De acordo com o Global Times, jornal ligado ao Partido Comunista, a existência dessas armas nunca foi oficialmente reconhecida pelo país.

A celebração da chegada ao poder dos comunistas levou o governo chinês a adotar medidas de segurança semelhantes às que foram impostas antes da Olimpíada de Pequim, em agosto de 2008. Estrangeiros que vivem no país estão tendo mais dificuldade para renovar seus vistos, o policiamento em toda a capital ficou mais ostensivo e a população foi orientada a comunicar às autoridades qualquer atividade "suspeita".

A parada militar vai dividir a atenção da platéia com o espetáculo que será dirigido por Zhang Yimou, responsável pelo show de abertura da Olimpíada que assombrou o mundo no ano passado. Segundo a imprensa oficial, o espetáculo terá a participação de 200 mil pessoas e será seguido por um show de fogos de artifício.

Os mísseis que serão mostrados pela primeira vez foram desenvolvidos pela China e incluem balísticos intercontinentais (de longo alcance) e convencionais. O texto do Global Times foi reproduzido pelo China Daily, editado pelo Conselho de Estado, e pelo Diário do Povo, considerado o "porta-voz" do PC.

As informações foram atribuídas a uma fonte da Segunda Força de Artilharia do Exército de Libertação Popular, responsável pelo desenvolvimento de mísseis. O texto ressaltou que a China entrou mais tarde que Estados Unidos e Rússia nessa área, mas está progredindo rapidamente.

O programa de Pequim está na segunda geração de mísseis, enquanto os norte-americanos e russos já entraram na quinta. "Nossa segunda geração é comparável às terceira e quarta gerações deles, e a terceira geração em desenvolvimento se equipara às quintas e sextas gerações desses países", declarou a fonte não identificada pelo Global Times.

A China é alvo de severas críticas dos Estados Unidos em razão de seus gastos militares, que em 2008 tiveram o 18º aumento percentual na casa dos dois dígitos dos últimos 19 anos. O orçamento do Exército no ano passado foi de US$ 60 bilhões, com alta de 18% em relação a 2007.

O Pentágono sustenta que as despesas reais são o triplo das reconhecidas oficialmente e afirma que a expansão do poderio militar chinês é uma ameaça à estabilidade na região Ásia-Pacífico. Os chineses respondem que seus gastos ainda estão bem distantes dos quase US$ 500 bilhões que os EUA destinaram a sua defesa em 2008.