China vira referência para discussão de política urbana

Neste século, pela primeira vez na história da humanidade, há mais pessoas vivendo em áreas urbanas do que rurais. Segundo o Bureau International des Expositions, que desde 1928 é responsável pela regulamentação do evento, a principal pergunta que a Expo 2010 deverá responder é: "Como podemos explorar o enorme potencial das cidades para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios colocados por elas?"

A questão será discutida nos pavilhões, em seminários e no fórum que encerrará o evento, em outubro, quando será aprovada a Declaração de Xangai, com resultados da troca de experiência de seis meses. O fórum será realizado no pavilhão da Organização das Nações Unidas (ONU).

Xangai foi o primeiro centro de um país em desenvolvimento a receber uma Exposição Mundial. Desde 2001, quando a decisão foi anunciada, o governo chinês trabalha para que seja a maior de todos os tempos. Em dois anos, a rede de metrô da cidade dobrou: de 210 para 420 quilômetros, a maior do mundo. Para receber a Expo, a cidade reformou um aeroporto e abriu novas vias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.