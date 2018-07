Chinaglia comemora aprovação da MP do Mais Médicos O líder do governo na Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), compartilhou da "animação" da presidente Dilma Rousseff com a aprovação na madrugada desta quarta-feira, 09, do texto principal da Medida Provisória do Programa Mais Médicos. Segundo Chinaglia, Dilma "se envolveu pessoalmente" com o programa. O governista enfatizou que nem a oposição consegue criticar mais a proposta. "Não houve nenhum líder que falasse, como anteriormente, mal do Mais Médicos. Essa é a grande vitória", comentou o petista.