Chinaglia pede rapidez na definição da diretoria da Anac Após o desfile de Sete de Setembro, o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, defendeu que a nomeação de novos diretores da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ocorra o mais rapidamente possível. "Dada a crise prolongada do setor aéreo e o papel que tem de jogar a Anac, eu acho que se impõe a maior agilidade possível para recompor a equipe". De acordo com Chinaglia, como a Anac é a responsável pela regulação do setor aéreo, ela tem de estar com seus integrantes para poder agir "independente do que cada um de nós pensemos a respeito de uma agência reguladora neste setor".