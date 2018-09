Chinchilho controla pulgas e mato Na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas (RS), a primeira planta pesquisada no Projeto Plantas Bioativas, que tem por objetivo oferecer alternativas naturais no campo, é o chinchilho, também conhecido como erva-fedorenta e alfinete-do-mato. "Muitos produtores já usam a planta para espantar pulgas em galinheiros", diz o pesquisador Gustavo Schiedeck. "O chinchilho vem mostrando potencial como fungicida, inseticida, bactericida e até herbicida." Como herbicida, o chinchilho libera no solo substâncias que inibem a germinação de sementes de plantas invasoras. Outra forma de aplicação é extrair uma substância da planta e usá-la em áreas infestadas.