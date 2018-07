Chinês compra van usando cem mil cédulas de yuan

Um chinês comprou uma van no valor de 100 mil yuans, o equivalente a R$ 26 mil, com dinheiro trocado.

Identificado como senhor Zhao, o empresário da cidade de Jining, no norte do país, usou mais de cem mil céculas, as de maior valor correspondendo a apenas 15 centavos de dólar.

Dono de uma empresa de impressão, Zhao disse que a maioria de seus clientes paga com os trocados que tem no bolso.

Ele teve dificuldade para encontrar uma loja que aceitasse o pagamento, mas no final conseguiu comprar a van que será usada para expandir seu negócio.