Chinês cultiva pera em forma de bebê

Um agricultor na província de Hebei, norte da China, está cultivando peras em formato de bebê.

Hao Xianzhang desenvolveu um molde de plástico reforçado com fibra de vidro com uma borda de aço para as frutas.

As peras ainda no início da maturação são colocadas dentro dos moldes e ali crescem por seis meses.

Apesar de as peras custarem o equivalente a R$ 13 a unidade, o agricultor diz que já vendeu quase todas as 18 mil frutas que cultivou nesse formato e que já recebeu encomendas para mais 70 mil no próximo ano.

Xianzhang tem planos de cultivar peras com outras formas e ganhar lugar no mercado internacional.