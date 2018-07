Chinês declara-se culpado por roubar software de US$100 mi

O software sofisticado foi roubado de cerca de 200 fabricantes norte-americanos e vendido a 325 compradores no mercado negro em 61 países de 2008 a 2011, afirmaram os promotores em documentos judiciais. Compradores em 28 Estados dos EUA incluem um engenheiro da Nasa e um cientista-chefe de uma empresa de defesa e justiça, segundo os promotores.

As vítimas corporativas no caso incluem Microsoft, Oracle, Rockwell Automation, Agilent Technologies, Siemens, Delcam, Altera e SAP, disse um porta-voz do governo.

As autoridades norte-americanas e o advogado do acusado, Mingli Chen, disse que o caso foi o primeiro no qual um empresário envolvido em pirataria industrial de software foi atraído por agentes infiltrados na China e preso.

O empresário Xiang Li foi preso em junho de 2011, durante uma operação de agentes infiltrados do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos na ilha de Saipan, um território norte-americano perto de Guam.

(Por John Shiffman)