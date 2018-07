Chinês é morto ao fazer refém em ônibus por 2 horas

Um homem que seqüestrou um ônibus e manteve uma mulher como refém durante mais de duas horas na cidade de Guiyang, no sul da China, na noite de quarta-feira foi morto pela polícia. O incidente permite traçar paralelos com o seqüestro do ônibus 174, em 2001, no Rio de Janeiro, quando Sandro do Nascimento fez a jovem Geisa Gonçalves como refém. Após duas horas de negociações frustradas, um erro policial provocou a morte de Geisa. O seqüestrador acabou morrendo asfixiado dentro do camburão a caminho da delegacia. No episódio ocorrido na China, no entanto, a refém escapou do ataque com apenas um ferimento no pescoço. De acordo com a polícia chinesa, o seqüestro começou por volta das 18h20, quando o homem gritou para o motorista parar o ônibus e colocou a faca no pescoço da passageira sentada à sua frente. Ele exigia 1 milhão de yuans (R$ 234 mil) em espécie, duas armas e quinhentas balas de munição. O motorista parou o veículo e conseguiu fugir do coletivo junto com os outros passageiros. Em seguida a polícia foi chamada e começaram as negociações, que duraram até às 20h42. Forças especiais Neste ponto, com um único disparo, um atirador de elite da força especial local acertou o seqüestrador, que ainda não teve seu nome divulgado pelas autoridades. O homem foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. "A ordem de atirar foi dada por nossos três vice-diretores porque o homem estava perdendo a paciência e já havia machucado a refém", esclareceu o porta-voz da polícia local, identificado apenas como Huang pelo jornal South China Morning Post. A equipe de 16 policiais que coordenou a operação foi formada há dois anos especialmente para combater a ameaça de terrorismo e responder a situações de risco. Um grupo semelhante também existe na polícia de Pequim para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos, afirmou o governo. Segundo as autoridades, ainda não está claro qual é a identidade do agressor nem as razões que o motivaram a cometer o crime. "Mas estamos certos de que ele não é de Guiyang, deve ter vindo de outra cidade ou província", disse o porta-voz policial. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.