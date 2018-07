Chinês é preso em SP por explorar mulheres Um chinês foi preso ontem acusado de manter cinco mulheres em regime de escravidão em uma confecção no Ipiranga, zona sul de São Paulo. As mulheres, que também são chinesas, moravam e trabalhavam na oficina que produzia roupas falsificadas da grife Lacoste. Também foi apreendido um revólver calibre 38. O local foi identificado por policiais da Delegacia Antipirataria do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).