Chinês procura namorada de aluguel para agradar pais

Um gerente de vendas da China está oferecendo 6 mil yuans (pouco mais de R$ 2 mil) para quem se dispor a fingir ser sua namorada durante cinco dias, e assim agradar seus pais. Liu Facai, de 31 anos, vive na província de Zhejiang e quer levar a "namorada" para sua cidade natal na província de Jiangsu durante as festas do Ano Novo chinês, que começa em 26 de janeiro. "Faz tempo que meus pais têm insistido para que eu arrume uma namorada e me case. Agora eles querem que eu a leve para conhecê-los", disse ele ao jornal China Daily. Para encontrar a candidata ideal, Liu colocou um anúncio em um portal da internet, o maior da sua região na China. 'Contrato' No anúncio, ele colocou suas informações pessoais e um link para seu blog. Quase 400 mulheres responderam ao anúncio em três dias. Já seu blog atraiu mais de 20 mil pessoas. Para Liu, a candidata ideal deve ter "bom coração, um alto nível de integridade pessoal e boas habilidades em comunicação". Ele desenvolveu uma espécie de "contrato" que inclui os detalhes do "trabalho", como a agenda de cada dia, o método de pagamento e medidas de segurança. "Ambas as partes têm de agir segundo o acordo", afirmou. As festas do Ano Novo são as mais importantes do calendário chinês e está bastante ligado à família. Segundo o China Daily, muitos jovens ficam desesperados para agradar os pais nesta época do ano, o que pode ser comprovado pelo aumento no número de anúncios pessoais na internet. O jornal diz que a maioria dos anúncios vem de mulheres com idades entre 25 e 40 anos. "Com cada vez mais pressões sociais e agendas lotadas com compromissos de trabalho, mais e mais pessoas estão tendo dificuldades em conseguir um parceiro. Por isso muitas delas recorrem a diversas maneiras de amenizar a preocupação dos pais, como alugar uma namorada", disse ao China Daily Yang Liang, professor de sociologia da Universidade de Zhejiang.