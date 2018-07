Chinês que decapitou homem em ônibus pede para ser morto

O homem acusado de esfaquear e decapitar um passageiro em um ônibus no Canadá pediu para ser morto, quando um juiz lhe perguntou se ele queria um advogado. Vince Weiguang Li, de 40 anos, é acusado de assassinato em segundo grau por ter, de acordo com relatos de outros passageiros que estavam no ônibus, esfaqueado e decapitado Tim McLean, de 22 anos, na quarta-feira passada. O juiz ordenou que Li, um cidadão chinês que emigrou para o Canadá há quatro anos, seja submetido a testes psiquiátricos antes de aparecer novamente no tribunal, no dia 8 de setembro. A promotora Joyce Dalmyn, que pediu a avaliação, disse ao tribunal que Li foi visto comendo pedaços da sua vítima e que levava a orelha, o nariz e parte da boca de McLean dentro do seu bolso, em uma sacola plástica. A audiência foi iniciada na terça-feira, mas foi suspensa para dar tempo a Li de consultar um advogado. Quando Li voltou ao tribunal, após o recesso, funcionários do tribunal e jornalistas dizem ter ouvido o réu dizer "por favor, me matem". A polícia não indicou nenhum motivo possível para o ataque, que aconteceu na frente de passageiros amedrontados que viajavam por uma parte inóspita das pradarias do Canadá. O veículo tinha 37 passageiros a bordo, além do motorista, e seguia de Edmonton para Winnipeg. Detalhes espantosos As testemunhas relataram ter visto Li, que já foi zelador de igreja, esfaquear McLean, que viajava sentado ao seu lado, cerca de 50 ou 60 vezes, antes de cortar a sua cabeça. A promotora revelou detalhes espantosos do ataque enquanto argumentava pela necessidade de uma avaliação psiquiátrica do acusado. Ela disse que, depois de decepar a vítima com uma faca grande, Li carregou a cabeça de um lado para o outro do ônibus, exibindo-a aos passageiros e insultando a polícia. Ele também teria sido observado "cortando partes do corpo da vítima e comendo essas partes", disse ela. Ainda de acordo com o relato de Dalmyn, Li se recusou a deixar o ônibus, gritando "Eu preciso ficar no ônibus para sempre" aos policiais. Segundo as testemunhas, Li parecia não conhecer a vítima e deu início ao ataque de repente. Uma dos passageiros disse logo após o ataque que apesar do choque geral, com passageiros vomitando, outros chorando, Li demonstrava calma "como se fosse um robô". Se for compovado que Li tem algum tipo de problema mental e que não tinha compreensão do que estava fazendo, é possível que ele não possa ser processado criminalmente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.