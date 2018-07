Chinesa Alibaba acerta compra de empresa de navegação digital AutoNavi

A AutoNavi disse que seus acionistas receberão 5,25 dólares por ação ordinária, ou 21 dólares por recibos de ações na bolsa de valores de Nova York. A oferta representa um bônus de 4,7 por cento sobre o preço do papel da AutoNavi no fechamento da Nasdaq na quinta-feira.

A Alibaba, que detém 28 por cento da AutoNavi, fez a proposta de compra em fevereiro, com o objetivo de ampliar sua oferta de produtos e assim melhor competir com as rivais Tencent e Baidu.

(Por Soham Chatterjee)