Chinesa Alibaba investe US$361 mi em fabricante de eletrodomésticos Haier

O varejo online está em rápida expansão na China e o Alibaba, líder do setor, busca desenvolver a rede de distribuição de produtos de grande porte da Haier em uma plataforma logística que alcance cidades menos desenvolvidas e que outras empresas também possam usar.

"Esta colaboração com o Haier Group é uma parceria em que todos ganham", disse Jack Ma, presidente-executivo do conselho do Alibaba, em um comunicado conjunto. Espera-se que o interior da China tenha um rápido crescimento no varejo conforme mais pessoas se mudam para áreas urbanas e seu poder de compra aumenta.

O acordo prevê que o Alibaba adquira uma fatia de 9,9 por cento no mercado online da Haier, o Goodaymart, que sob a joint-venture formará a base de uma plataforma logística para produtos grandes que também pode ser usada por outras empresas.

O Alibaba comprará 1,316 bilhão de dólares de Hong Kong em bônus que podem ser convertidas em ações na Haier ou em uma fatia de 24,1 por cento na joint-venture. O Alibaba também subscreverá cerca de 2 por cento do capital social aumentado da Haier Electronics por 965 milhões de dólares de Hong Kong, disse o comunicado.

Os recursos devem ser usados para expandir a capacidade de armazenagem da Haier, o desenvolvimento da rede e a integração online-offline, disse o comunicado.

(Por Donny Kwok, Matthew Miller e Michael Flaherty)