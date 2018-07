A companhia chinesa de comércio eletrônico Alibaba Group teve alta de 15,5 por cento no lucro líquido do trimestre entre julho e setembro, para 1,11 bilhão de dólares, ficando dentro de estimativas do mercado.

O balanço foi o primeiro divulgado pela companhia desde o IPO recorde de 25 bilhões de dólares.

A receita para o trimestre subiu 53,7 por cento, para 16,83 bilhões de iuans (2,75 bilhões de dólares). A receita com serviços em dispositivos móveis foi mais de dez vezes maior do que no mesmo período do ano passado.