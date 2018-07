Chinesa é flagrada com dinheiro falso e engole cédula

Uma mulher na China decidiu engolir uma cédula falsa quando um vendedor percebeu que o dinheiro que ela usara para pagar por um artigo era falsificado, de acordo com o jornal chinês, China Daily. O incidente ocorreu em uma loja de brinquedos no centro do município de Chongqing, onde ela tentou comprar um revólver de brinquedo por 15 yuans (o equivalente a cerca de US$ 2,20). Quando o vendedor reclamou da cédula, a mulher, de 40 anos, pegou-a de volta rapidamente e engoliu a suposta prova do crime. Ela foi levada a uma delegacia para interrogatório, segundo o jornal. Campanha nacional O Ministério de Segurança Pública da China lançou na semana passada uma campanha nacional para combater a falsificação de dinheiro, de acordo com o China Daily. A iniciativa está prevista para durar dez meses. As autoridades pediram ainda apoio ao público, e ofereceram recompensas de até 300 mil yuans (o equivalente a cerca de US$ 44 mil) por informações que levassem à apreensão de dinheiro falso ou à prisão de falsificadores. A polícia de Yiuang, na província de Hunan, descobriu 400 mil yuans (o equivalente a cerca de US$ 58,5 mil) em notas falsas em um ônibus na terça-feira passada, durante uma patrulha de rotina na estrada, disse o Beijing News. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.