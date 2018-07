Chinesa Wuhan faz oferta de compra de participação na MMX

De acordo com comunicado enviado ao mercado, a Wuhan poderá comprar, por meio de uma nova emissão de ações da MMX, uma fatia de 9,09 por cento da empresa por 120 milhões de dólares.

A chinesa também poderá adquirir participação de 23 por cento na MMX Sudeste, também por meio de nova emissão de ações, pelo valor de 280 milhões de dólares.

"A MMX pretende trabalhar junto com a Wisco (Wuhan Iron and Steel Co.) no sentido de concluir a transação contemplada na oferta no menor prazo possível, e deverá negociar simultaneamente um contrato de compra e venda de minério de ferro de longo prazo entre MMX Sudeste e Wisco que possa viabilizar a estruturação de financiamento na modalidade project finance", informou a empresa brasileira no comunicado.

"A oferta é de natureza não vinculante e, dessa forma, tanto Wisco como MMX tem o direito de descontinuar a transação até que um acordo mútuo e vinculante seja firmado", acrescentou a empresa controlada pelo empresário Eike Batista.

(Reportagem de Marcelo Teixeira; Edição de Eduardo Simões)