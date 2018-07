Chinesa ZTE tem prejuízo líquido anual pela primeira vez

A companhia chinesa tinha fechado 2011 com um lucro líquido de 2,06 bilhões de iuans em 2011.

A ZTE tinha previsto neste ano um prejuízo líquido de até 2,9 bilhões de iuans em 2012; dez analistas em pesquisa da Reuters estimavam 2,76 bilhões de iuans.

No quarto trimestre, o prejuízo líquido da companhia foi de 1,1 bilhão de iuans comparado com o lucro líquido de 991,6 milhões de iuans no mesmo período do ano anterior, de acordo com cálculos da Reuters a partir de dados da empresa.

(Por Lee Chyen Yee)