Chineses choram saída precoce de ídolo nacional da Olimpíada

O principal favorito da China à medalha de ouro no atletismo e ídolo nacional lesionou-se nesta segunda-feira e está fora da Olimpíada de Pequim. O velocista chinês Liu Xiang se machucou durante uma das eliminatórias dos 100 metros com barreira diante de 91 mil torcedores no estádio Ninho de Pássaro. O técnico do atleta, Sun Haiping, disse que Liu Xiang teve duas lesões - uma no pé e outra na perna. O velocista teria sido avaliado por médicos no sábado e liberado para competir, mesmo com uma lesão. O técnico chorou muito durante a coletiva de imprensa. A saída precoce de Liu Xiang - uma das maiores celebridades esportivas do país - provocou uma onda de tristeza entre os torcedores chineses, com choro de jornalistas, dirigentes e esportistas. Choro Liu foi ovacionado ao chegar para competir nas eliminatórias dos 100 metros com barreira nesta segunda-feira no Estádio Olímpico. Uma hora antes do aquecimento do atleta, já havia boatos na arquibancada de que ele não conseguiria completar a corrida eliminatória. Liu sentiu a lesão logo na primeira corrida do dia, que teve a largada queimada por um dos competidores. O atleta sequer voltou para a segunda largada, deixando os torcedores perplexos e calados no estádio. A notícia chocou os torcedores em todo o país. O apresentador da televisão chinesa que está transmitindo os Jogos chorou no ar ao dar a notícia sobre a lesão de Liu. O chefe da equipe chinesa de atletismo, Feng Shouyong, disse que o atleta estava sob muita pressão com a expectativa dos chineses. "Desde Atenas, o maior objetivo dele era conseguir o ouro em Pequim", disse. Os ingressos para a sessão de atletismo de quarta-feira - quando se esperava ver uma final nos 100 metros do velocista chinês contra o recordista mundial Dayron Robles, de Cuba - estavam sendo negociados a US$ 5 mil (cerca de R$ 10 mil). Com a saída de Liu, Robles é agora o favorito para conquistar o ouro. Outra esperança de medalha, o americano Terrence Trammell, também desistiu da prova devido à uma lesão. Filho de um caminhoneiro, Liu, de 25 anos, virou herói nacional praticamente da noite para o dia, quando igualou o recorde mundial de 12,91 segundos nos 100 metros com barreira e conquistou o ouro olímpico em Atenas 2004. Na temporada de 2005, ele sofreu com uma lesão e ficou com a prata no campeonato mundial. Em 2006, ele bateu o recorde mundial, com 12,88 segundos. A vitória no mundial de Osaka, no ano passado, aumentou a expectativa de um bom resultado de Liu em Pequim. Ao lado do jogador de basquete Yao Ming, Liu era promovido na China como o rosto vencedor dos Jogos, em anúncios dos mais diferentes produtos - como cigarros, roupas e refrigerantes. Durante a passagem da tocha olímpica pela China, ele passou a tocha ao presidente Hu Jintao. Liu provoca histeria na China em qualque aparição pública. Ele vinha treinando em um retiro desde maio.