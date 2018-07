Chineses dão boas vindas coloridas e calorosas ao Ano da Serpente

As comemorações vão continuar até as primeiras horas de domingo, oficialmente o primeiro dia do Ano Novo Lunar.

Moradores de Pequim enfrentaram temperaturas abaixo de zero para soltar fogos de artifício coloridos, com nuvens de fumaça no ar, pedaços de papel vermelho dos fogos de artifício cobrindo as ruas e explosões sacudindo as janelas.

Um apelo do governo para que menos fogos fossem utilizados para ajudar a lutar contra a notória poluição, parece ter sido em vão.

"Todo ano soltamos fogos e esse ano não será diferente", disse Lao Guo, de 45 anos, que trabalha em uma loja de conveniência. "As pessoas não vão deixar de usá-los por causa da poluição. É o costume".

Acredita-se que soltar fogos de artifício afugenta os maus espíritos e atrai o deus da fartura para a casa das pessoas, quando o Ano Novo chega. Xangai, centro de negócios da China cosmopolita, teve comemorações semelhantes, embora nem todos tenham motivos para festejar.

"Os negócios estão muito fracos no momento. Isso tem relação com a crise financeira", disse Chen Yongliang, que costumava ter um quiosque na rua. "Os Estados Unidos e outros grandes países têm visto sua economia piorar e nós caímos junto com eles".

Mantendo a tradição de que líderes visitam pessoas comuns nessa época do ano, o chefe do Partido Comunista, Xi Jinping, que assumirá a presidência em março, sucedendo a Hu Jintao, encontrou-se com trabalhadores da construção do metrô em Pequim, antes do feriado de uma semana.

"Trabalhadores migrantes têm sido a força por trás do trabalho de reforma e abertura da China... portanto devemos cuidar de vocês adequadamente", disse Xi em comentários divulgados pela TV estatal.

"Espero que a empresa de construção tenha organizado algum entretenimento pelo ano novo para vocês, para que possam ter um feriado feliz", acrescentou Xi, que tem tentado cultivar a imagem de homem do povo, calmo e relaxado, desde que se tornou líder do partido em Novembro.

Acredita-se que as pessoas nascidas no Ano da Serpente, incluindo Xi, são pensativas e elegantes, porém complexas.

Praticantes da antiga arte do feng shui dizem que o ano que começa verá os mercados financeiros levemente melhores, a medida que o otimismo aumenta, embora o risco de desastres e disputas territoriais na Ásia também aumente.

O ano novo lunar é marcado pela maior migração em massa anual no mundo, quando centenas de milhões de trabalhadores lotam os trens, ônibus, aviões e barcos para passar as festividades com suas famílias.