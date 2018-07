Chineses sul-africanos querem ser classificados como 'negros'

A Associação de Chineses da África do Sul (Casa, em inglês) pediu a um tribunal na capital do país, Pretória, que seus associados sejam reclassificados como "negros". A intenção é permitir que eles se beneficiem das políticas do governo para o fim da dominação branca no setor privado. A Associação disse que foi forçada a recorrer à justiça porque com freqüência seus membros não conseguem se qualificar para contratos comerciais e promoções no trabalho porque são considerados brancos. Estima-se que existam 200 mil chineses sul-africanos. Eles enfrentaram discriminação generalizada nos anos de apartheid, quando eram classificados como mestiços. Mpo Lakaje, correspondente da BBC na África do Sul, disse que o Congresso Nacional Africano (CNA), que assumiu o governo com o fim do apartheid, em 1994, provavelmente não se oporá ao pedido chinês. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.