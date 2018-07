Chineses tiram roupa em protesto contra investigação de Ai Weiwei

PEQUIM - Primeiro foi o dinheiro dobrado em formato de aviãozinho de papel que voou sobre os muros da casa do artista chinês dissidente Ai Weiwei. Agora, a mais recente demonstração de solidariedade a Ai por parte de usuários chineses de internet assumiu uma forma incomum de protesto: nudez em massa.

Veja também:

China usa foto na internet para acusar dissidente de pornografia

Estudante posa nua em blog e provoca indignação no Egito

Até a tarde desta segunda-feira, 21, cerca de 90 pessoas haviam postado fotos de si mesmas nuas em um site chamado "Nudez dos Fãs de Ai Wei -- Ouça, Governo Chinês: Nudez não é Pornografia" -- uma forma rara de protesto em um país onde a nudez pública ainda é tabu. Eles publicaram as fotos depois que a polícia de Pequim interrogou o cinegrafista de Ai na quinta-feira, 17, por supostamente divulgar pornografia on-line, ao tirar fotos nuas de Ai e quatro mulheres.

Vingança política

Apoiadores de Ai, cuja detenção secreta de 81 dias no início deste ano provocou ira internacional, dizem que o questionamento sobre as fotos de nudez é o mais recente esforço da China para intimidar seu crítico social mais famoso.

O cinegrafista, Zhao Zhao, relatou que a polícia de Pequim o interrogou por cerca de quatro horas sobre os motivos por trás das fotografias. "Eles disseram: 'Você não sabe que as fotos que você tirou são fotos obscenas?", disse Zhao à Reuters por telefone. "Eu disse: 'Eu não sabia disso' e perguntei 'como elas podem ser consideradas obscenas?' Eles disseram que as classificaram desse modo."

Ai pagou uma fiança de 8,45 milhões de iuanes (1,3 milhão de dólares) na terça-feira passada, abrindo caminho para lançar o que ele teme ser um último recurso apelativo na acusação de evasão fiscal, que seus simpatizantes consideraram vingança política. O dinheiro foi levantado em contribuições de seus apoiadores.

Fotos e comentários

Wen Yunchao, que postou duas fotos de si mesmo nu no site, disse acreditar que a investigação contra o assistente de Ai foi a forma mais recente de "perseguição" contra o artista. "Este é um assunto que deixou muita gente indignada", afirmou Wen. "Porque a interpretação dos corpos das pessoas nuas em si é uma liberdade individual e uma forma de liberdade criativa. Além disso, não vemos quaisquer elementos pornográficos nas fotografias (de Ai). Por isso, estamos usando este método extremo de expressar o nosso protesto."

Muitas das fotos publicadas no site foram acompanhadas com comentários politicamente carregados.

Durante o confinamento de Ai, a polícia também o interrogou sobre as fotografias de nudez que foram tiradas em agosto do ano passado, informou Ai à Reuters. Ele disse que as fotos de nudez não tinham nenhum significado político mais profundo e não tinham intenção de criticar o governo, mas acrescentou que o governo poderia entender as fotos como um "ato de rebelião".

"Fizemos isso porque era uma maneira de remover o medo e a sensação de isolamento", disse Ai, à Reuters. "Porque o medo e a sensação de isolamento são características definidoras em certas sociedades." "Hoje, na realidade, estas (ações) são inadequadas para o momento. Então, quando vejo todo mundo assim, eu sinto que os jovens ainda têm alguma consciência."