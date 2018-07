Chineses transformam 'World of Warcraft' em parque temático

O World of Joyland, um parque temático não oficial inspirado pelo game World of Warcraft, foi inaugurado na província litorânea de Jiangsu, na China.

O empreendimento ocupa mais de 600 mil metros quadrados e teria custado US$ 48 milhões (cerca de R$ 97 milhões).

A China quer que o World of Joyland dispute com parques como o Universal Studios e a Disney, nos Estados Unidos. O parque temático até apareceu em um vídeo de promoção do turismo local.

Já são famosos no país parques como uma Disneylândia falsa e até um parque temático não autorizado do jogo Angry Birds. A Blizzard, criadora do World of Warcraft, não foi encontrada para comentar sobre o parque chinês.

O jogo online World of Warcraft é extremamente popular desde seu lançamento há oito anos. No auge de seu sucesso, contava com 12 milhões de assinantes no mundo todo.

A fotógrafa Francesca Timbers, que juntamente com James Timbers registrou imagens do novo parque, experimentou alguns dos brinquedos e fez uma avaliação positiva.

"Achei ótimo. Muitos dos brinquedos usam 4D e efeitos especiais, que eu nunca tinha visto antes", disse.

"Há uma boa montanha-russa com voltas nas quais você fica na horizontal, como se estivesse voando. Esta foi minha favorita. A montanha-russa com água também é muito boa", afirmou a fotógrafa.

