Chineses visitam criatório Líder nas exportações de carne bovina, o Brasil desperta interesse de estrangeiros em conhecer o sistema de produção nacional. O nelore, que representa 80% do rebanho brasileiro, chamou a atenção de uma delegação chinesa, que veio ao País especialmente para conhecer a raça. A visita, intermediada pela Associação de Intercâmbio Econômico e Cultural Brasil-China e Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), foi à fazenda do criador de nelore-mocho Carlos Viacava, em Paulínia (SP), dia 11. Na ocasião, a delegação conheceu uma amostra da melhor genética da raça e os cuidados com manejo, nutrição e sanidade dos animais. O grupo foi recebido pelo gerente de Produto da ACNB, Lucas Ferriani, e pelo zootecnista Juliano Roberto da Silva. ''A China busca qualidade e tem interesse em conhecer o trabalho desenvolvido aqui, porque o Brasil se destaca no mercado com excelência e liderança'', disse o secretário de Assuntos Internacionais da associação de intercâmbio, Bruno Calvino.