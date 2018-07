Chineses voltam para as cidades Quase todos os chineses que haviam voltado para o campo por causa da crise já retomaram suas atividades nas cidades, disse o vice-ministro de Agricultura da China, Chen Xiaohua. "A saída dos camponeses para as cidades cresceu 2,6% no segundo trimestre em relação ao primeiro." A crise provocou o fechamento de fábricas exportadoras no sul do país e cerca 20 milhões de camponeses chineses haviam voltado para suas vilas no começo do ano.