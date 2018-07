Chioro: Mais Médicos é aprovado por 84% da população O ministro da Saúde, Arthur Chioro, em palestra realizada nesta quinta-feira, 20, no 58º Congresso Estadual de Municípios, enalteceu o Programa Mais Médicos, dizendo que esta foi uma iniciativa ousada e que tem a aprovação de 84% da população do Brasil. Segundo o ministro, apesar das críticas que o programa recebeu, "é cabal a demonstração que, fora da política eleitoral, ele foi bem compreendido pelos prefeitos". E citou a adesão das cidades governadas pelo PMDB, com 71%, PSDB 67%, PT 82% e DEM 63%.