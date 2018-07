Chip ajuda a localizar vítimas de seqüestros

Uma empresa de segurança do México desenvolveu um microchip que permite que vítimas de seqüestro sejam localizadas por satélite. O chip é inserido embaixo da pele com uma injeção. O serviço custa US$ 4 mil pela colocação do chip e um pagamento anual de US$ 2 mil para mantê-lo ativo. Segundo os criadores, as vendas aumentaram 13% neste ano, e há planos para que seja exportado para Brasil, Colômbia e Venezuela. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.