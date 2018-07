Chipre busca taxação de 25% sobre grandes poupadores do Banco do Chipre O governo do Chipre está considerando uma taxa de cerca de 25 por cento sobre os depósitos bancários acima de 100 mil euros (130 mil dólares) no maior credor local da ilha, o Banco do Chipre, disse o ministro das Finanças, Michael Sarris, neste sábado.