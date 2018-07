Chipre fecha acordo com UE e FMI; resgate ao país começa em maio

O acordo envolve a criação de um "banco bom" e um "banco podre", e significa que o Banco Popular de Chipre, conhecido como Laiki, será efetivamente fechado.

Depósitos abaixo de 100 mil euros no Laiki serão transferidos para o Banco de Chipre. Depósitos com mais de 100 mil euros, que segundo a lei da UE não são segurados, serão congelados e usados para a dívida.

Klaus Regling, chefe do fundo de resgate da zona do euro, o Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (ESM, na sigla em inglês), disse que o Chipre vai receber a primeira parcela do pacote de ajuda internacional de 10 bilhões de euros no início de maio.

(Reportagem de Jan Strupczewski)