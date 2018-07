Chipre promete impedir barco de zarpar para Gaza

As ativistas pretendem partir do Líbano para Chipre no domingo, e de lá para Gaza na semana que vem.

Israel diz que não permitirá que nenhum navio chegue a Gaza, território que está sob bloqueio comercial israelense pelo fato de ser governado pelo grupo islâmico Hamas. Em maio, nove ativistas turcos morreram na invasão militar israelense a barcos que tentavam levar mantimentos a Gaza.

"Nossa posição é clara. A chegada e partida de barcos de e para Gaza via portos de Chipre é proibida, e vamos implementar a decisão", disse o porta-voz policial Michalis Katsounotos à Reuters.

Chipre serviu de base para as viagens marítimas de ativistas a Gaza entre 2008 e meados de 2009. A proibição foi determinada no ano passado, em nome dos interesses nacionais da ilha.

Yasser Qashlaq, organizador da expedição feminina, disse que estão mantidos os planos de que o navio Mariam parta no domingo à noite do porto libanês de Trípoli.

Qashlaq afirmou que Chipre não tem o direito de impedir os barcos de viajarem para Gaza, e que precisaria explicar a proibição por escrito.

Na quinta-feira ele havia dito que as autoridades libanesas autorizaram a partida do Mariam para Chipre. O Líbano não autoriza viagens navais diretas para Gaza porque está formalmente em estado de guerra com Israel, que controla as águas da Faixa de Gaza.

Israel atenuou o bloqueio terrestre a Gaza depois da forte reação internacional ao incidente de maio, mas manteve o bloqueio naval e diz que vai continuar usando "todos os meios necessários" para impedir que embarcações se aproximem do território palestino.