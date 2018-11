Chiquinho Scarpa é operado pela 3ª vez em 15 dias O empresário Chiquinho Scarpa foi submetido hoje a uma cirurgia para limpeza da cavidade abdominal. É a terceira vez que o procedimento é realizado desde a internação dele no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, no último dia 20. Scarpa deu entrada na unidade com quadro de peritonite (infecção abdominal) cinco dias após ser operado para a redução do estômago. O boletim médico divulgado nesta tarde indica que o paciente está em estado estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não há previsão de alta.