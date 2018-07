Chocolateiros espanhóis lançam ovos de Páscoa fashion; veja

Se depender dos espanhóis, a Páscoa de 2009 será vanguardista. Os maiores "chefs" do país criaram ovos de chocolate que revolucionam não apenas no sabor, mas também na aparência.

As propostas nasceram nas cozinhas de luxo de Barcelona, onde a tradição dos ovos de Páscoa existe desde 1877.

Entre as criações mais badaladas estão a do chef Oriol Balaguer, eleito em 2001 o melhor doceiro do mundo e também chamado de "arquiteto do chocolate".

"É uma honra! Sou formado em Belas Artes e leio muito sobre arquitetura. Isso, evidentemente, se reflete em meu trabalho na cozinha. É uma questão de conceito e filosofia", disse o chef à BBC Brasil.

Dono da maior escola de doceiros da Espanha com representações em 12 países, Balaguer trabalha apenas com doces que têm o chocolate como base. Para ele, os ovos de Páscoa são "jóias gastronômicas".

"Acho que é um presente simbólico e emotivo, que pode perfeitamente unir imaginação, originalidade e arte", afirmou.

Wasabi e açafrão

Balaguer, que durante sete anos trabalhou com o chef catalão Ferrán Adria, tido como o melhor do mundo, lança a cada temporada uma coleção de 12 novos tipos de ovos de Páscoa.

Na série de 2009, a variedade na aparência combina com a revolução dos sabores. O chocolate tradicional se mistura com azeite de oliva, soja ou wasabi (raiz forte).

"Para quem está habituado a combinações tradicionais pode parecer esquisito. Mas eu convido a testar novas experiências. Até porque estamos aqui para provar todos os dias que nem tudo está inventado no mundo dos chocolates", completou.

Já o chef Enric Rovira aposta na fusão entre a cozinha de vanguarda e os sabores conhecidos. Sua linha de produtos pascalinos une os tradicionais licores e frutas secas com pitadas exóticas de gergelim, soja ou açafrão.

"O ponto forte é a qualidade e o desenho", definiu a assessoria de Rovira.

Os ovos de Páscoa da linha fashion de especialistas como Balaguer ou Rovira custam entre 82 e 97 euros (aproximadamente R$ 240,00 e R$ 290,00). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.